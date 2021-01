Coronavirus - Les admissions dans les hôpitaux ont diminué de 19% entre 2019 et 2020

(Belga) La crise du coronavirus a eu de fortes répercussions sur l'activité au sein des établissements de soins: entre 2019 et 2020, les admissions dans les hôpitaux ont chuté de 19% et même de 26% sur la seule période Covid (de mi-mars à fin décembre), rapporte samedi La Libre Belgique sur base d'une analyse de l'agence intermutualiste (AIM). Cette dernière rassemble les données de patients des sept mutualités belges.

"Ces premières statistiques ne nous disent rien sur la durée des admissions", "ni sur la charge de travail pour le personnel médical et soignant", nuance l'AIM. Les différents services hospitaliers n'ont pas subi le même impact. L'activité en maternité, où le recul est moins marqué (-7%), "constitue l'exception à cette importante diminution", selon l'AIM alors qu'a contrario, les services de pédiatrie (-31%), de traitement des grands brûlés (-52%) et de soins néonatals (-58%) ont connu les plus fortes diminutions. Ces données confirment l'impression, ressentie dans certaines maternités, que le confinement a été bénéfique pour les mamans et leurs enfants, commente La Libre Belgique. Des études irlandaise et danoise suggèrent en effet que le télétravail, la diminution du stress lié au travail, mais aussi que le fait d'être moins exposé aux infections ou à la pollution, pourraient avoir contribué à une diminution du nombre de naissances prématurées. (Belga)