Météo - Le gel va toucher la plupart des régions cette nuit: attention au volant, surtout sur les routes secondaires

Selon l'Institut royal météorologique (IRM), une zone pluvio-neigeuse ondulera ce samedi soir et en première partie de nuit sur notre pays. On attend encore un risque de neige fondante ou de neige sur la moitié nord. Sur le sud (régions le long de la frontière française), une masse d'air plus doux persistera et il s'agira là essentiellement de pluie. Sur les zones concernées par la neige, on attend une accumulation de neige variant entre 1 et 2 cm.

L'IRM a placé tout le territoire en avertissement jaune pour des conditions glissantes jusqu'à ce dimanche 8H. Durant la nuit, les températures devraient chuter davantage et les minima seront compris entre -2 et -4 degrés sur le nord ou le nord-est et autour de 0 degré sur le sud. Il faudra donc se méfier de la formation de plaques de glace. Le vent restera souvent modéré, assez fort à la mer, d'est à nord-est.

Gel un peu partout en Belgique = prudence au volant, surtout sur les routes secondaires



La Cellule d'action routière (CAR), recommande samedi à tous les usagers d'être prudents et vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier, en particulier le réseau secondaire. La CAR est composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route.

Selon les dernières prévisions météorologiques, le gel s'installera dans la plupart des régions et favorisera la formation de plaques de glace.

Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige si besoin), bien vérifier l'état de leur véhicule ou encore à ne pas dépasser les épandeuses. "Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du service public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales", assure le Centre de crise de Wallonie.