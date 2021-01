Coronavirus - Le magnat mexicain Carlos Slim, positif au Covid, sorti de l'hôpital

(Belga) Le magnat mexicain des télécommunications, Carlos Slim, âgé de 81 ans et testé positif au Covid-19, est sorti de l'hôpital et récupère à son domicile, a indiqué samedi une source proche de la famille.

Carlos Slim "est dans sa maison depuis le 28 janvier dernier et son état de santé est très bon", a indiqué à l'AFP cette source du groupe Carso. Lundi, Carlos Slim Domit, le fils de l'homme d'affaires, avait annoncé sur Twitter que son père avait été diagnostiqué positif au Covid-19. "Il va très bien. Il a connu une évolution très favorable du Covid-19 après plus d'une semaine de symptômes mineurs", avait ajouté M. Slim Domit. Par l'intermédiaire de sa fondation, Carlos Slim participe au financement du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford. Pour l'Amérique latine, le vaccin est produit en Argentine et a commencé à être conditionné au Mexique. Carlos Slim est l'homme le plus riche d'Amérique latine, avec une fortune estimée à 58,5 milliards de dollars, selon le magazine Forbes qui le classe au 21e rang des plus grandes fortunes mondiales. America Movil est la compagnie de téléphone dominante sur le marché latino-américain. Elle est également présente en Europe, en Autriche et aux États-Unis. Jose Kuri Harfush, un homme d'affaires proche de Carlos Slim, également conseiller dans deux des entreprises du magnat, est mort de complications liées au nouveau coronavirus en juillet à l'âge de 71 ans. (Belga)