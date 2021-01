Un accident de bus à Cuba fait 10 morts

(Belga) Au moins 10 personnes sont mortes dans un accident de bus qui transportait des enseignants, sur une route entre La Havane et la province voisine de Mayabeque, ont annoncé samedi les autorités cubaines.

"Nous pleurons les pertes en vies humaines et les blessés dans l'accident d'un autobus à Mayabeque. Nos condoléances à la famille et aux amis", a déclaré le président cubain Miguel Díaz-Canel. L'accident s'est produit vendredi soir dans la municipalité de Güines, à environ 54 km de La Havane, et jusqu'à présent a laissé "10 morts, neuf sur place et un à l'hôpital", ont indiqué les autorités, selon le portail de l'Agence de presse officielle cubaine. L'autobus a quitté la route et s'est renversé, faisant 24 blessés qui ont été transférés dans les hôpitaux voisins et dans la capitale. (Belga)