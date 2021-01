Le vaccin AstraZeneca, plus grosse commande de la Belgique, recommandé pour la tranche d'âge 18-55 ans en Italie

L'agence italienne des médicaments a recommandé l'utilisation du vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca, mais uniquement pour les personnes âgées de 18 à 55 ans.



Même si les données disponibles montrent une efficacité inférieure à celle de deux vaccins déjà approuvés, ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna, le médicament pourrait renforcer la campagne de vaccination en Italie, a estimé l'agence des médicaments Aifa. Cependant, les données recueillies jusqu'à présent ont montré un "degré d'incertitude" quant à l'efficacité de la solution suédo-britannique pour les personnes de plus de 55 ans. Cette partie de la population était peu représentée dans les études réalisées jusqu'à présent, bien qu'une bonne réponse des anticorps y ait été observée. Les personnes âgées ou les personnes ayant des conditions préexistantes devraient recevoir les autres vaccins, de type ARNm, selon la recommandation de l'agence de samedi. Plus tôt dans la semaine, l'autorité vaccinale allemande avait également recommandé de ne pas autoriser le vaccin anti-Covid du laboratoire AstraZeneca pour les personnes âgées de 65 ans et plus. "Le vaccin n'est recommandé à l'heure actuelle au vu des données disponibles que pour les personnes âgées de 18 à 64 ans", a souligné cette autorité dans un avis rendu public. "Il n'y a pas assez de données pour se prononcer sur l'efficacité du vaccin sur les personnes âgées de 65 ans et plus", a-t-elle ajouté.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a, elle, approuvé vendredi l'utilisation dans l'Union européenne du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 pour les plus de 18 ans sans limite d'âge. Le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford est le troisième à obtenir le feu vert de l'EMA, après ceux de Pfizer-BioNTech le 21 décembre et de Moderna le 6 janvier. En Belgique, le virologue Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, a indiqué attendre au cours des prochaines semaines des données en provenance du Royaume-Uni, où le vaccin AstraZeneca a déjà été administré à grande échelle aux personnes âgées. "Le Royaume-Uni dispose d'un très bon système d'enregistrement et ces données seront probablement disponibles avant que nous commencions à vacciner les personnes de plus de 65 ans", avait-il relevé.

La Belgique a commandé 7.740.000 doses du vaccin AstraZeneca, soit la plus grosse commande pour notre pays.

