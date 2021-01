Inscriptions en secondaire: l'Athénée Royal René Magritte propose des séances de cinéma en drive-in (vidéo)

Les élèves de sixième primaire pourront s’inscrire en secondaire dès le 1er février. La période d’inscription est étendue en raison de la crise du coronavirus. Pour aider les élèves et leurs parents à faire un choix, les établissements proposent des solutions originales pour visiter leurs écoles malgré les règles sanitaires.

A l’Athénée Royal René Magritte à Lessines en province du Hainaut, on est au pays du surréalisme. Une séance de cinéma en drive-in accueille une trentaine de voitures dans un cadre tout confort. Durant quarante minutes, les familles ont pu découvrir le film qui permet de visiter l’école. Un cinéma en plein air qui semble efficace.

"C’est vraiment chouette, dit cette jeune fille. Maman dit que ça fait comme un drive-in américain. Ça a l’air vraiment chouette, ça donne encore plus envie d’y aller." "C’est vrai qu’avec le Covid, on n’a pas vraiment l’occasion de visiter les écoles, ajoute sa maman. C’est vraiment une idée top. C’est très intéressant et original." "C’est quand même plutôt bien fait, sur un écran tout le monde peut regarder, se réjouit un jeune garçon."

Durant quelques minutes, les parents pourront aussi profiter d’une présentation en direct avec le son diffusé sur les autoradios. "Le plus de ce drive-in est de pouvoir avoir un contact avec les parents, explique Renaud Garnier, proviseur de l’Athénée. Ils doivent voir où ils mettront les pieds l’année prochaine. Pour eux, c’est important d’avoir déjà une présence physique, même si ce n’est que dans la cour de récréation."

Les démarches en présentiel

Dès demain en Fédération Wallonie-Bruxelles, les inscriptions pour 50.000 nouveaux élèves de première secondaire vont débuter. Dans cette école, pas de problème de choix, mais en moyenne 77% des premières demandes seront acceptées. Pour les démarches, le présentiel sera indispensable. "Nous avons demandé aux parents de prendre rendez-vous, détaille Joël Godfrin, préfet de l’Athénée. Nous avons accumulé les rendez-vous d’heure en heure, de telle manière à ne pas mélanger les différentes bulles, ne recevoir qu’un nombre minimum de personnes étrangères à l’école."

Au total, quatre séances seront proposées aujourd’hui pour accueillir dès septembre une centaine de nouveaux élèves.