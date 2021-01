Coronavirus - L'Offscreen festival reporté au mois de juin

(Belga) La 14e édition de l'Offscreen film festival aura lieu du 2 au 20 juin, ont annoncé dimanche les organisateurs dans un communiqué. L'événement bruxellois (Nova, Cinematek et RITCS), dont le programme sera allégé, a été reporté en raison de la situation sanitaire.

Le festival rendra notamment hommage à l'écrivain américain H.P. Lovecraft, "dont les créatures monstrueuses et la cosmogonie torturée ont inspiré des films tels que Re-Animator, Color Out of Space et In The Mouth of Madness". Le second module aura pour sujet "l'horreur écologique et la fiction climatique: dérèglements climatiques incontrôlables (The Last Winter), des animaux qui prennent leur revanche (The Long Weekend), des invasions d'insectes (The Kingdom of the Spiders, Phase IV en version restaurée ! ) ou encore des pandémies (The Andromeda Strain), de la pollution (Frogs) et de la surpopulation (Soylent Green)". Le programme complet sera dévoilé le 5 mai. (Belga)