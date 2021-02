Météo: voici les prévisions pour toute cette semaine

Lundi matin, la nébulosité restera abondante sur toutes les régions avec de faibles pluies, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). En cours de journée, le temps deviendra souvent sec mais un risque d'ondée subsistera néanmoins, surtout au sud du pays. La visibilité sera notamment réduite sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima oscilleront entre 4°C et 8°C. Le vent sera d'abord faible et variable devenant faible à modéré de nord-ouest en cours de journée.

Durant la nuit, la nébulosité restera souvent abondante, et le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies. Vers l'aube, une nouvelle zone de pluie abordera le pays depuis la France, sous des minima compris entre 2°C en Hautes Fagnes à 4°C ailleurs. Mardi et mercredi, la nébulosité sera abondante avec des périodes de pluie mais aussi quelques périodes plus sèches avec des éclaircies. Il fera nettement plus doux avec des maxima jusqu'à 11°C ou 12°C.

Jeudi, les précipitations nous quitteront progressivement en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne, suivies d'un temps sec avec des éclaircies. Maxima de 5 à 10 degrés. Vent modéré d'ouest puis faible de secteur sud.

Vendredi, la journée débutera avec un temps sec, des éclaircies et pas mal de nuages d'altitude. L'après-midi, le temps deviendra très nuageux dans la moitié sud-est du pays, où la pluie pourra faire son retour depuis la France. Maxima de l'ordre de 8 degrés et vent faible à modéré d'est à sud-est.

Le week-end reste encore assez incertain, avec des températures probablement plus basses et un risque marqué de gel nocturne. Les précipitations peuvent également prendre un caractère hivernal vers la fin du week-end.