Le Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve n'aura plus de piscine: "On préfère cibler d'autres investissements"

La province a dû procéder à des coupes budgétaires, à cause du coût de la crise sanitaire et pour pouvoir financer en partie la zone de secours. Le projet de nouvelle piscine est recalé. Cela permet d'économiser des millions d'euros. Il n'y aura donc plus de piscine au Domaine du Bois des Rêves.

Le collège provincial du Brabant wallon a bouclé son budget 2021 et la piscine du Domaine du Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve n'en fait pas partie. "Il était impossible de renover la piscine, explique Tanguy Stuckens, président du collège provincial du Brabant wallon. Elle n'était plus aux normes et ne peut pas être restaurée en l'état. C'était soit une nouvelle piscine, soit rien. On préfère donc cibler d'autres investissements." La crise sanitaire est évidemment passée par là. Mais la prise en charge, en partie, des zones de secours explique aussi ce choix qui permettra d'économiser plus de 6 millions et demi d'euros.