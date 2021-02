Voici la recette de base des crêpes et les conseils de Julien Lapraille pour les réussir à tous les coups

La Chandeleur, c’est demain. A cette occasion, nous vous proposons la recette de base des crêpes, selon le chef belge Julien Lapraille. Il a livré tous ses secrets dans le RTL INFO Bienvenue d'Alix Battard.

C’est une recette ni sucrée ni salée. C’est 1 litre de lait, 400 grammes de farine, six œufs entiers, une petite pointe de sel et c’est tout. Avec ces quantités, on peut faire une bonne vingtaine de crêpes.

De l'importance de la poêle

Julien Lapraille les aime fines, un peu croustillantes sur le côté et moelleuse à cœur. Pour le lait, il prend du lait entier mais du demi-écrémé est indiqué si on veut quelque chose d’un peu plus léger. Choisir une farine complète allège aussi la pâte à crêpe. Même si de base, celle-ci n’est ni lourde, ni grasse.

Pour alléger encore davantage les crêpes, Julien Lapraille conseille d’incorporer un peu d’eau pétillante à la pâte (5 cl pour un litre de lait).

Le chef a aussi évoqué l’importance des ustensiles utilisés, en l’occurrence la poêle pour réussir de bonnes crêpes : "Il faut une bonne poêle à crêpe, adaptée, antiadhésive, qui a un côté très fin comme la crêpe et surtout qui a le bon diamètre", a-t-il précisé.

