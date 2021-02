Persuadée que sa voisine est cleptomane, Danielle décide d'entrer chez elle: en s'asseyant sur le canapé, elle reconnaît ses affaires

Danielle est persuadée que des objets disparaissent. Elle est convaincue qu'une locataire est coupable. "Ce n'est pas la première fois. Par le passé, d'autres objets ont disparu dans les parties communes, dans le hall d'entrée et surtout à la cave", a expliqué Danielle. "Pour moi, c'est la locataire du rez-de-chaussée", a ajouté la femme.



"Lorsque les vols ont commencé, nous n'étions que deux dans l'immeuble. Qui voulez-vous que ce soit d'autre", a poursuivi Danielle. "Elle est cleptomane et mythomane", a-t-elle dit. Mais elle n'a aucune preuve. Faute de l'avoir pris sur le fait, elle n'est pas en mesure de prouver ses accusations.



Elle a été boire le thé chez sa voisine pour en savoir plus. Une fois à l'intérieur, elle fait une étonnante découverte. "Je me suis rendue compte en m'asseyant sur le canapé, qu'il y avait un coussin avec une taie d'oreiller qui m'appartenait", a raconté Danielle.



