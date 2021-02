Moins de 75 hospitalisations dimanche, une bonne nouvelle? "On doit s'attendre à retrouver des chiffres autour de 100", assure Yves Van Laethem

Il y a eu 73 admissions à l'hôpital ce dimanche, soit le nombre quotidien le plus bas depuis le 3 octobre dernier, selon les derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés lundi. Pour entreprendre le déconfinement, il faut passer sous ce seuil pendant une semaine. Est-ce réalisable actuellement? Ce nombre d'admissions va-t-il se stabiliser?

Sur le plateau du RTL INFO 19h, le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem nous répond. Selon lui, il faut malheureusement s'attendre à une nouvelle hausse des hospitalisations dans les jours qui suivent. "Je pense que c'est une plongée unique. On doit s'attendre à retrouver des chiffres autour de 100 dans les jours qui viennent. On ne sait pas très bien pourquoi ce dimanche n'a pas été très marqué. Le week-end, une petite retenue se passe. Je pense que l'on est autour de 100 admissions quotidiennes. Ce qui est très bien car les chiffres continuent à diminuer après avoir hésité pendant un certain temps. Ça montre que l'on n'est pas le nez sur la troisième vague", indique-t-il.

Le nombre moyen d'infections au coronavirus s'élève quant à lui à 2.259 par jour sur la période du 22 au 28 janvier, en hausse de 10% par rapport à la semaine précédente. On reste encore loin du seuil des 800 infections, fixé par les autorités, pour initier un déconfinement. Mais comme nous l'explique Yves Van Lathem, ce nombre important de contaminations s'explique notamment par le nombre de tests, plus important qu'il y a quelques semaines.

On peut se permettre quelques notes d'optimisme

"On teste plus et on découvre des jeunes asymptomatiques. On teste plus dans les écoles.Oon a environ 60 à 75% de ce surcroît de positivité qui est lié aux enfants et adolescents", précise Yves Van Laethem.

Cette crise sanitaire affecte profondément la vie de nombreux Belges pour qui, les restrictions sanitaires semblent s'éterniser. Comment inciter la population à adhérer aux mesures? "On devrait être capables de leur montrer que l'on va dans la bonne direction, de manière claire", estime Yves Van Laethem.

Pour le porte-parole interfédéral, il est important de donner des perspectives "de manière claire". "Je pense que l'on peut se permettre quelques notes d'optimisme à moyen terme. Je pense qu'il faut donner du leste à un certain moment, pas trop bien sûr. Il faut surtout savoir que si l'on ne donne pas du leste maintenant, on pourra en donner dans les quelques mois devant nous, selon toutes probabilités", a-t-il confié.