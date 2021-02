Fortes chutes de neige à New York (vidéo): déplacements réduits, écoles fermées

Déplacements réduits à l'essentiel, écoles et centres de vaccinations anti-Covid fermés: déjà ralenti par la pandémie, le nord-est des Etats-Unis était quasiment à l'arrêt lundi en raison d'une forte tempête de neige, avec quelque 50 cm attendus notamment à New York.

Déplacements réduits à l'essentiel, aéroports, écoles et centres de vaccinations anti-Covid fermés: une puissante tempête de neige aux allures de blizzard a frappé lundi le nord-est des Etats-Unis, qui pourrait entrer dans les annales des plus fortes chutes de neige enregistrées à New York.



De Washington à Boston, de la Pennsylvanie au Maine, des dizaines de millions d'habitants avaient été placés en état d'alerte face à cet épisode neigeux accompagné de bourrasques allant jusqu'à 80 km/h. A 16 heures locales, la couche de neige avait atteint près de 39 cm à Central Park, selon le National Weather Service.



En début de soirée, les précipitations marquaient une pause à New York. Mais les prévisions faisaient état de nouvelles chutes de neige mardi sur la région nord-est, avec encore 30 cm attendus par endroits et toujours des conditions proches du blizzard, a tweeté le NWS.



Selon des données recensées depuis 1869 à Central Park, une couche de plus de 50 cm au total se hisserait dans les huit épisodes les plus neigeux enregistrés à New York. Le record date de janvier 2016, avec près de 70 cm tombés en trois jours.