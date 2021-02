Fermeture de 44 guichets dans les gares SNCB: Ecolo désapprouve et veut "corriger" cette décision

Jean-Marc Nollet était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, le co-président d’Ecolo a commenté la décision de la SNCB de fermer progressivement 44 guichets sur 135 dans les gares cette année. Une décision qui doit être corrigée, d’après lui.

L’annonce est intervenue hier. Les chemins de fer belges ont annoncé progressivement fermer 44 guichets sur 135, qui représentaient moins de 6% des transactions en 2019, d'ici la fin de l'année dans ses gares. Pour 37 autres guichets, la SNCB a indiqué que les horaires d'ouverture seront alignés sur les moments les plus denses de la journée, à partir du 1er mars.

Jean-Marc Nollet a d’abord précisé qu’il s’agissait : "d’une décision du Conseil d’administration de la SNCB, où Ecolo n’est pas représenté". Selon lui, le ministre fédéral de tutelle, l’Ecolo Georges Gilkinet, qui a en charge les Transports et la Mobilité, désapprouve cette mesure.

De là à faire changer d’avis la SNCB ? "Il va effectivement s’attacher à la faire corriger, parce que pour Ecolo le guichet dans une gare et la présence humaine ce n’est pas seulement vendre des tickets, c’est aussi avoir des relations sociales et permettre aux gens de s’installer dans le guichet et d’attendre le train", a expliqué Jean-Marc Nollet.