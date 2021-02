Unia a reçu de nombreuses plaintes liées au coronavirus

(Belga) L'ex-Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, Unia, présentera son rapport "covid 19" mercredi en Commission Santé et Egalité des Chances de la Chambre. Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg ont déjà pu prendre connaissance de certains points, qu'ils détaillent mardi dans leurs éditions.

Entre le 1er février et le 19 août, Unia a reçu 6.279 signalements relatifs à des faits présumés de discrimination, soit 32% de plus que sur la même période en 2019. Environ un tiers de ces signalements (1.846) étaient liés au coronavirus. Sur l'ensemble de l'année, Unia estime qu'un cinquième des signalements reçus étaient liés au virus. Parmi les exemples cités, il y a une plainte d'une personne handicapée à qui l'accès à un magasin a été refusé mais aussi des signalements de racisme à l'encontre de personnes asiatiques. (Belga)