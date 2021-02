L'acteur Hal Holbrook ("Gorge profonde" dans "Les hommes du président") est décédé à l'âge de 95 ans

L'acteur Hal Holbrook qui a interprété "Gorge profonde" dans le film "Les hommes du président" est décédé à l'âge de 95 ans. L'acteur est décédé lundi soir à son domicile de Beverly Hills, en Californie, a annoncé son assistante personnelle Joyce Cohen au New York Times.

Au cours de sa carrière qui s'est étalée sur six décennies, Hal a remporté cinq Emmy Awards et, en 2007, est devenu l'homme le plus âgé à remporter une nomination aux Oscars pour son rôle dans le film "Into the Wild".

Holbrook a fait ses débuts au cinéma dans le film "The Group" du réalisateur Sidney Lumet en 1966, ce qui a conduit à des rôles plus importants en tant que lieutenant Neil Briggs dans Magnum Force et à son interprétation emblématique de "Gorge profonde" dans "Les hommes du président".

Tout en continuant à jouer à la télévision et au cinéma, il a également connu du succès sur le petit écran, remportant son premier Emmy en 1971 pour sa performance exceptionnelle dans le rôle principal du film "The Bold Ones: The Senator".

Hal Holbrook a remporté deux Emmy Awards en 1974 - Meilleur acteur principal dans un drame et acteur de l'année - Spécial - pour avoir joué Lloyd Bucher dans le film Pueblo.