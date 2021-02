Coronavirus en Belgique: les experts demandent de porter le masque AU BUREAU

Lors de la conférence de presse du centre de crise du coronavirus en Belgique, Yves Van Laethem a annoncé que le groupe d'experts du RAG (Risk Assessment Grou) qui conseille le gouvernement demande maintenant aux travailleurs de porter le masque au bureau et dans tous les espaces fermés qu'on partage avec des gens qui ne sont pas de notre foyer, même s'il y a plus d'1 mètre 50. Une demande qui vaut d'autant plus si on reste longtemps dans un espace de travail qui ne peut pas être bien ventilé et qu'on y parle beaucoup.

Par contre le groupe d'experts estiment qu'au contraire de l'Allemagne, le masque FFP2 n'est pas nécessaire pour la population en général et que les masques en tissu et jetables conviennent très bien, à condition d'être portés convenablement.

Par contre, les écharpes, foulards et bandanas ne peuvent plus être utilisés comme une alternative car leur pouvoir filtrant est aléatoire et souvent insatisfaisant.