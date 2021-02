Manifestation des clients d’un barbier de Saint-Symphorien: "On pourrait aller en France mais on préfère rester solidaires avec Rudy"

Les Belges sont de plus en plus lassés voire énervés par les mesures Covid dont on ne voit pas la fin. À Saint-Symphorien (Mons), les clients d’un barbier ont fait symboliquement la file ce matin devant son commerce pour le soutenir. Devant chez Rudy, sous les masque, c’était une compétition de la barbe la plus longue… Une vingtaine de clients s’y étaient donné rendez-vous. Et ils ne comprennent plus les mesures.

"Je suis en colère parce que c’est une injustice. Il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler et qui n’ont pas la sécurité qu’on a ici quand on vient", expliquait l’un. "Ça devient ridicule. Vous voyez des trains bondés, des métros bondés, parce que ces gens-là vont travailler, et puis à côté de ça on vous empêche de venir ici", regrettait un autre. "Et pourtant on est à deux pas de la frontière. On pourrait aller en France mais on préfère rester solidaires avec Rudy et attendre que ça rouvre, on espère le plus rapidement possible", ajoutait un dernier.

10.000€ de frais par mois pour 3.200€ d'aides

Rudy Moiny, le coiffeur-barbier pour qui toutes ces personnes se sont mobilisées, est touché par leur geste. "On a une clientèle assez fidèle donc c’est bien qu’ils aient été tous là au rendez-vous." Il est prêt pour la réouverture. Son dispositif ? Distributeur de gel hydroalcoolique et nettoyage régulier. "On a une distance de 3 mètres entre chaque collaborateur donc pas besoin de mettre de plexi", ajoute-t-il. Économiquement, le temps presse : "On a 10.000€ de frais par mois et l’état nous verse 3.200 pour la passerelle donc ce n’est pas suffisant. On avait nos réserves mais ça commence bien à fondre."

Les 34.000 travailleurs du secteur attendent toujours des perspectives de réouvertures. La date du 13 février est évoquée.