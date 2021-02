Un conducteur sous influence se fait verbaliser: "1200 sur un salaire de 637 euros. Je fais comment?"

Lors d'une opération contre la conduite sous influence dans la zone boraine, un inspecteur bien connu des téléspectateurs de RTLTVI se retrouve face à un conducteur contrôlé avec un taux de 0,52 milligramme d'alcool par millilitre de sang. Pour éviter toute sanction, le conducteur aurait dû présenter un taux d'alcool dans son haleine en dessous de 0,22 milligramme par litre d’air expiré.

"Vous devez payer tout de suite, on n'a pas le choix c'est comme ça", lance l'inspecteur au conducteur. Et ce dernier de tenter de faire appel à son indulgence : "C'était la Sainte-Barbe. J'ai consommé. Je n'ai pas nié que j'avais consommé. On m'aurait demandé 200,300 euros. Mais on me demande 1200 euros sur un salaire de 637 euros. Je fais comment pour payer ?"

