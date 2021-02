Le vaccin AstraZeneca n'est plus recommandé en Belgique pour les plus de 65 ans

Le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 n'est pas recommandé pour les plus de 65 ans a indiqué ce mardi le ministre de Santé Frank Vandenbroucke. Récemment approuvé, plus de 7 millions et demi de doses ont été commandés de ce vaccin en Belgique. Aucune dose de ce vaccin n'a encore été administrée dans notre pays. La Belgique emboîte le pas à d'autres pays qui ont déjà proscrit le vaccin aux plus de 65 ans, comme la France et l'Allemagne notamment.

Le vaccin AstraZeneca ne sera temporairement pas administré aux plus de 65 ans en Belgique, a annoncé mardi soir le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke à la VRT et la RTBF, sur base d'un avis provisoire du Conseil supérieur de la Santé (CSS). Celui-ci indique que le vaccin fonctionne très bien pour les 18-55 ans, mais que les données disponibles pour les personnes plus âgées sont insuffisantes. Le ministre souligne que ces données pourraient être disponibles d'ici quelques semaines. Cet avis indique donc que, provisoirement, seules les personnes âgées entre 18 et 55 ans pourront recevoir un vaccin AstraZeneca. Frank Vandenbroucke a souligné que la campagne de vaccination bat son plein. Dans les maisons de repos, un "grand coup" a déjà été porté, et on est occupé avec les hôpitaux les médecins, la première ligne, etc. "Il y a encore beaucoup de travail avant que l'on arrive aux personnes de 65 ans", a-t-il indiqué. Le ministre a ajouté que la stratégie de vaccination à long terme devait être analysée attentivement. En raison de cet avis provisoire, tout doit être repensé, entre autres en ce qui concerne les métiers dits "essentiels", la vaccination par catégories d'âge ou encore les personnes souffrant de certaines maladies comme le diabète. Mercredi, une première discussion aura lieu avec les ministres de la Santé des entités fédérées. La task force se réunira, elle, dans la soirée. M. Vandenbroucke espère pouvoir annoncer les premières décisions la semaine prochaine. Le ministre sp.a a également annoncé que la Belgique avait pu commander 3,8 millions de doses supplémentaires de vaccin Moderna, afin de vacciner 1,9 million de personnes. Ces vaccins seront livrés à partir de juin. Selon le porte-parole interfédéral Covid Steven Van Gucht, de Sciensano, cette annonce n'est pas une catastrophe majeure. Pour le moment, il n'y a tout simplement pas assez de données disponibles sur l'effet du vaccin chez les personnes âgées. "Il se peut que cela fonctionne bien, même avec les plus âgés. Une fois que ces données seront disponibles, nous pourrons nous lancer rapidement. Sinon, nous devrons en effet adapter la commande", a précisé le virologue sur VTM. Selon le ministre flamand de la Santé Wouter beke (CD&V), les données attendues devraient être disponibles dans les six semaines."