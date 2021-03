Pas le temps de faire du sport? Jill sort un ebook pour aider ceux qui sont concernés

Notre animatrice Jill, également youtubeuse et influenceuse, vient de sortir un ebook intitulé Me Time. Le principe ? Des exercices sportifs de seulement 15 minutes par jour pour se remettre en forme quand on a une vie qui ne laisse pas de place au sport.

"C’est mon ex-mari coach sportif et sportif de haut niveau qui a eu l’idée de créer ce programme que j’ai eu envie de porter avec lui", expliquait-elle dans le RTL INFO Bienvenue.

"La promesse est de permettre aux gens de retrouver une activité sportive qui est accessible à la plus grande partie de la population. Le train-train quotidien fait qu’on ne prend pas le sport pour une priorité. On avait vraiment envie de permettre aux gens de retrouver une activité sportive en un court laps de temps : 15 minutes par jour avec un circuit training où on varie les plaisirs. Avec du yoga, un petit peu de cross fit, du renforcement musculaire, du cardio. Ça va permettre aux gens de diminuer leur stress, leurs angoisses. Et puis on le sait avoir une activité sportive ça booste le système immunitaire."

Son programme est idéal même pour les non-sportifs. "Ça n’est pas du tout du sport intense. On n’est pas sur une promesse physique. On ne dit pas 'faites ces exercices pour ressembler à une fitness girl sur les réseaux sociaux'. Ce n’est pas le but. Ici, c’est se sentir mieux dans sa tête et dans son corps avec du yoga et des renforcements musculaires abordables."

