Deux enfants tués dans une course-poursuite à Mouscron: deux suspects, dont un mineur, interpellés

Deux enfants ont perdu la vie samedi après-midi dans un accident de la route survenu à Mouscron. Les jeunes victimes, âgées de 4 et 8 ans, étaient à l'arrière du véhicule. Le conducteur a été blessé et hospitalisé. Une instruction a été ouverte, indique le parquet de Tournai-Mons. Deux suspects, dont un mineur, ont été interpellés à Tourcoing dimanche soir, annonce le journal La Voix du Nord.

L'enquête chargée d'identifier le second conducteur impliqué dans la course-poursuite puis l'accident qui a coûté la vie à deux jeunes enfants, samedi après-midi à Mouscron, a permis de retrouver le deuxième véhicule incriminé ainsi que l'interpellation de deux suspects en France, relate lundi La Voix du Nord. Une voiture, correspondant au signalement donné après l'accident mortel, a été saisie et enlevée dimanche soir dans le quartier de l'Épeule, à Roubaix, dans le nord de la France. Vers 18h30 ce jour-là, une patrouille de la brigade anticriminalité de Tourcoing avait interpellé un premier suspect sur son lieu de travail, à Roncq.

Cet homme âgé de 21 ans a aussitôt été placé en garde à vue. Deux heures plus tard, un deuxième individu, âgé de 17 ans, s'est présenté de lui-même à l'accueil du commissariat central de Tourcoing pour se dénoncer. Il a également été placé en garde à vue. Les proches des deux mis en cause ont également été entendus

Dramatique samedi

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi à 14h10 qu'un accident impliquant une voiture s'était produit le long de la route express (RN58) Mouscron-Dottignies. Sur place, les secouristes n'ont pu que constater le décès de deux enfants. Ils étaient assis à l'arrière du véhicule. Il s'agit de deux jeunes Mouscronnois âgés de 4 et de 8 ans. Le conducteur, le beau-père des victimes, a été blessé et admis en milieu hospitalier à Courtrai. Son pronostic vital n'est plus engagé ce dimanche.

Vivre ça, c'est vraiment...

Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron, a l'habitude de se rendre sur des lieux d'accident. Ce samedi, les pompiers l'ont contactée face à l'extrême gravité des faits. Sur place, elle constate l'impensable. "La voiture était vraiment très abîmée, avec un choc direct sur la portière arrière droite où se trouvaient les enfants", se souvient-elle.

Le choc fut très violent. Le conducteur a percuté un poteau. Sur les lieux, la bourgmestre retrouve ce poteau arraché, au sol. Les deux enfants décédés sur place. Les secours ont dû les désincarcérer. "Vivre ça, c'est vraiment... On avait un jeune policier, c'est la première fois qu'il se rendait sur un accident... On ne sait pas expliquer ça. On a une chape de plomb sur la tête", souffle la bourgmestre.

Ce dimanche, la chaussée a été fermée pour les devoirs d'enquête, a constaté notre journaliste Julien Crête.

Le chauffeur de cette Polo a donné un coup de volant

Sur base de témoignages, la magistrate a fourni quelques éléments concernant ce double accident. Tout à commencé quand une VW Fox immatriculée en France accroche le pare-choc de l'Open Astra break des victimes. "Il y a eu un premier accident entre deux voitures, puis une altercation entre les deux conducteurs sur le parking d'une grande surface à Dottignies (Mouscron). Suite à cette rixe, une course-poursuite s'est engagée entre les deux chauffeurs. Le long de la route express Dottignies-Mouscron (RN58), le conducteur d'une Opel a voulu dépasser une Polo (ndlr: il s'agit finalement une Volkswagen Fox) immatriculée en France. Le chauffeur de cette Polo a donné un coup de volant qui a déstabilisé ou fait faire un écart à l'autre véhicule qui a terminé sa course contre un poteau d'éclairage", précise Julie Baiwy, substitut du procureur du roi auprès du parquet de Mons.

Deux suspects interpellés

Le chauffeur de la voiture immatriculée en France a pris la fuite. Dimanche matin, le juge d'instruction évoquait une piste sérieuse dans le dossier. L'enquête se fait en lien avec les autorités françaises. "Une instruction a été ouverte pour entrave méchante à la circulation et homicide involontaire, avec délit de fuite", indique Julie Baiwy.

Les deux enfants, qui étaient assis à l'arrière de l'Opel, ont été tués sur le coup. Le chauffeur, le beau-père des enfants, a été grièvement blessé et admis au service des urgences à Courtrai. "Ses jours ne sont plus en danger. Pour sa part, le conducteur de la Polo (ndlr: il s'agit finalement une Volkswagen Fox) a pris la fuite et est activement recherché par les forces de l'ordre de part et d'autre de la frontière", précise encore Mme Baiwy.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce lundi 15 février ?