Virus: 15 millions de Britanniques vaccinés, feu vert à un vaccin au Japon

Le Royaume-Uni a franchi la barre des 15 millions de personnes vaccinées contre le coronavirus, tandis que le Japon a donné son premier feu vert à un vaccin contre le coronavirus à cinq mois de l'ouverture des Jeux Olympiques d'été.

Un groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) doit discuter lundi de la possibilité d'accorder au vaccin Oxford-AstraZeneca la validation d'urgence nécessaire pour sa distribution dans des pays pauvres qui manquent de vaccins.

Après s'être réunis vendredi pour discuter de la version du vaccin produite en Corée du Sud, ces experts doivent examiner lundi la version produite en Inde par le Serum Institute. Leurs conclusions dans les deux cas sont attendues dans les prochains jours.

A Londres, le Premier ministre Boris Johnson s'est félicité dimanche des progrès de la campagne britannique d'immunisation. "Aujourd'hui, nous avons atteint une étape importante dans le programme de vaccination national du Royaume-Uni", a-t-il tweeté.

"NOUVELLE FANTASTIQUE: plus de 15 MILLIONS de personnes ont maintenant reçu leur premier vaccin contre le Covid", a écrit sur Twitter le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock.

- Objectif tenu -

M. Johnson parvient ainsi à tenir son objectif d'offrir à la mi-février un vaccin aux quatre catégories prioritaires.

Ce sont les personnes de plus de 70 ans, les soignants en première ligne, les employés et résidents des maisons de retraite et les patients les plus vulnérables, soit environ 15 millions de personnes sur une population totale de 66 millions.

Le gouvernement espère rouvrir les écoles à partir du 8 mars et sortir progressivement du confinement - le troisième - instauré depuis le début de l'année face à un variant plus contagieux, qui a donné lieu à une explosion de l'épidémie.

Une quarantaine à l'hôtel pour les arrivées de pays jugés à risque doit entrer en vigueur en Angleterre lundi.

L'Allemagne, pour sa part, a fermé en grande partie ses frontières avec le Tyrol autrichien et la République tchèque pour tenter de contenir la diffusion des variants du coronavirus, s'attirant des critiques de l'Union européenne.

- L'Allemagne filtre les entrées -

"Les personnes qui ne font pas partie des quelques exceptions autorisées ne pourront pas entrer" sur le territoire allemand, a prévenu le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, dans l'édition dominicale du quotidien Bild.

Un millier de policiers ont été mobilisés pour assurer les contrôles. La compagnie ferroviaire Deutsche Bahn a suspendu ses liaisons avec les régions concernées et la police a effectué des contrôles aux arrivées de l'aéroport de Francfort.

Dimanche après-midi, la police allemande avait contrôlé quelque 1.700 véhicules et refoulé 500 d'entre eux.

"C'est une catastrophe!", s'exclamait Irene, stoppée dimanche au poste-frontière de Kiefersfelden, où les forces de l'ordre filtraient les entrées.

"Je viens du Tyrol, je voulais juste passer en transit par l'Allemagne pour raccourcir le trajet en direction de Vienne", déclarait-elle, déplorant de devoir maintenant passer "des heures sur les petites routes autrichiennes".

"La Commission européenne est préoccupée par les récentes décision unilatérales" en matière de frontières, a déclaré dimanche le commissaire à la Justice Didier Reynders.

L'Italie, elle, a décidé de maintenir fermées jusqu'au 5 mars ses stations de ski qui devaient rouvrir lundi, en raison de la progression des variants du coronavirus, dont le variant britannique, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

- Variant britannique en Nouvelle-Zélande -

En Nouvelle-Zélande, près de deux millions d'habitants d'Auckland, la plus grande ville du pays, sont confinés depuis dimanche minuit pour trois jours, après la découverte d'un nouveau foyer de contamination au coronavirus.

Ecoles et commerces resteront fermés lundi, à l'exception des entreprises jugées "essentielles", a décidé la Première ministre Jacinda Ardern.

Trois membres d'une même famille ont été testés positifs ce week-end, suscitant l'inquiétude dans ce pays qui avait été salué dans le monde pour sa gestion très efficace de la pandémie.

Le ministère néo-zélandais de la Santé a indiqué que deux des trois cas positifs étaient dus au variant détecté pour la première fois au Royaume-Uni et dont c'est la première apparition en Nouvelle-Zélande.

Au Japon, le gouvernement a donné dimanche son premier feu vert à un vaccin contre le coronavirus, celui développé par Pfizer, ouvrant la voie au lancement d'une campagne de vaccination à cinq mois de l'ouverture des JO d'été.

Le vaccin Pfizer/BioNTech doit être administré au Japon à 10 à 20.000 travailleurs de la santé à compter de mercredi, avant d'élargir la vaccination aux autres personnels de santé et aux personnes âgées à partir d'avril, en utilisant aussi d'autres vaccins.

- Vaccination au Liban -

Au Liban, un médecin a été la première personne à recevoir le vaccin anti-Covid à Beyrouth, coup d'envoi de la campagne de vaccinations dans un pays miné par de graves crises sanitaire, économique et politique. Quelque 28.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech sont arrivées samedi au Liban où le secteur médical est dépassé par l'épidémie.

En Algérie, le gouvernement a décidé dimanche de rouvrir toutes les mosquées du pays et d'autoriser la reprise des activités hôtelières, dans le cadre d'un nouvel allègement des mesures de restriction anticoronavirus face à une baisse des contaminations.

La cheffe de la diplomatie péruvienne Elizabeth Astete a démissionné dimanche, après avoir reconnu s'être fait vacciner contre le Covid-19 dès janvier, comme d'autres personnalités politiques du pays. Mme Astete est le deuxième membre du gouvernement du président par intérim Francisco Sagasti à démissionner dans le cadre de ce scandale.

Dans le monde, 172,10 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 95 pays ou territoires, selon un comptage réalisé dimanche par l'AFP à partir de sources officielles.

La pandémie a fait plus de 2.394.500 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Après les Etats-Unis (485.305 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (239.245), le Mexique (173.771), l'Inde (155.642) et le Royaume-Uni (116.908).