Des artistes mobilisés pour une tombola au profit de l'oncologie pédiatrique

(Belga) Plusieurs artistes emmenés par la chanteuse Angèle se mobilisent pour une tombola organisée par KickCancer, une fondation qui soutient la recherche sur le cancer de l'enfant. La tombola débute lundi, journée internationale du cancer des enfants, et est ouverte jusqu'au 23 mars.

Chaque participant à la tombola aura peut-être la chance de repartir avec l'un des 22 lots mis en jeu, dont le piano Knight, sur lequel Angèle, ambassadrice de la fondation depuis 2019, a composé de nombreux titres de Brol dont celui de "Ta Reine". Grâce à Angèle et son entourage, de nombreuses personnalités se sont impliquées dans cette première tombola solidaire organisée par KickCancer. Parmi les lots, on trouve entre autres: un disque de platine de Damso, un double disque de platine de Stromae, une visite du plateau lors du tournage d'Astérix et Obélix (via Guillaume Canet)... De nombreux prix offerts par Christine and the Queens, Dua Lipa, Kylie Minogue, Aya Nakamura, Eden Hazard, Julien Doré, Pomme ou encore Sofia Coppola seront également tirés au sort. Les fonds collectés seront consacrés au financement de projets de recherche européens axés sur le cancer de l'enfant et au financement de la partie belge d'essais cliniques européens dans les 8 centres belges d'oncologie pédiatrique. "La mission de KickCancer est d'aider à guérir tous les enfants atteints de cancer. C'est pourquoi, nous nous concentrons notamment sur la recherche de traitements et de médicaments innovants", explique Delphine Heenen, directrice de KickCancer. (Belga)