Drame à quelques kilomètres de la Belgique: une mère découvre son mari et leur bébé morts par balle

Un homme et sa fille âgée de moins d'un an ont été découverts morts dimanche soir à leur domicile de Vivier-au-Court, entre Sedan et Charleville-Mèzières dans les Ardennes françaises, par la mère de l'enfant, les circonstances du drame restant à éclaircir, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Les "cadavres d'un père et de sa fille d'un peu moins d'un an" ont été trouvés en début de soirée à leur domicile, à une vingtaine de kilomètres de la frontière belge, a expliqué cette source. C'est la mère de l'enfant qui a donné l'alerte, avant d'être prise en charge par les secours et conduite à l'hôpital, a-t-elle ajouté. "Selon les premiers éléments, vers 21H30 une femme en situation de détresse est sortie dans la rue indiquant qu'à son domicile, son mari et un enfant étaient morts", a expliqué Laurent de Caigny, procureur de la République de Charleville-Mézières. "Les gendarmes de Sedan découvraient deux corps, celui d'un homme et celui d'un enfant en très bas âge, morts de façon violente au domicile de la femme". La jeune femme, qui a été évacuée, en état de choc, vers un hôpital, a déclaré aux gendarmes que "son mari avait tué l'enfant avant de se suicider". Selon une source proche de l'enquête, l'enfant décédé serait une petite fille âgée d'"un peu moins d'un an". "Le médecin légiste appelé et les techniciens en identification criminelle constataient que la mort de l'enfant pouvait être consécutive à un tir par arme à feu", tandis que "le corps de l'adulte présentait des lésions massives pouvant correspondre à un geste autolytique par arme à feu", a expliqué le procureur. Des autopsies "en urgence" sont prévues lundi matin, a-t-il encore indiqué. Les constatations de la gendarmerie "devront établir, outre l'identité certaine des défunts, qu'elles étaient les difficultés que traversait cette famille, qui à cette heure, semblait inconnue de la gendarmerie", a conclu M. de Caigny.