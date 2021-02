30 millions d'euros pour aider les 18-25 ans via les CPAS: étudiants, ou non, voici comment en bénéficier

Karine Lalieux, ministre des pensions, de l’intégration sociale et de la lutte contre la pauvreté était l’invitée politique de Fabrice Grosfilley à 7h50. Elle est revenue sur l’aide de 30 millions débloquée pour les jeunes de 18 à 25 ans dans le besoin. Un soutien pour tous, qu’ils soient étudiants ou non, octroyé après une étude qui sera faite au cas par cas.

"D'une part, on a des étudiants précarisés, tous les chiffres le montrent, qui ont perdu leur job étudiant, et qui aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts", explique la ministre. "Regardez les files devant l'aide alimentaire pour les étudiants ; ce n'est pas acceptable. Donc, nous allons soutenir très concrètement ces jeunes. Certains n'en auront pas besoin, et ce sera au cas par cas."

Bien avant la crise, de nombreux jeunes dépendaient déjà de l'aide sociale. Il s'agit par exemple de jeunes dont la situation familiale est difficile, voire dangereuse, ou de jeunes dont les parents sont précarisés. "Il y a aussi des jeunes qui aujourd'hui sont des allocataires sociaux : 70.000 jeunes sont en revenu d'intégration", avance Karine Lalieux. "Autrement dit, 30% des personnes qui ont besoin d'un revenu d'intégration sont des jeunes de 18 à 25 ans. Nous voulons investir dans ces jeunes, les accompagner de manière renforcée, pour que demain ils trouvent un emploi, et qu'ils puissent s'épanouir."

Comment bénéficier d'une aide du CPAS ?

Pour bénéficier d'une aide du CPAS, plusieurs conditions existent. Parmi elles :

- ne pas bénéficier d'une aide d'un parent, ou avoir des parents dont les revenus sont insuffisants

- ne pas avoir de revenus suffisants issus d'un job

Toute personne souhaitant demander une aide du CPAS doit se rendre dans le centre public d'action sociale de la commune dans laquelle il est domicilié. Il pourra obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale pour évaluer sa situation et établir un plan d'aide. Des preuves de sa situation précaire lui seront demandées afin d'ouvrir un dossier. L'assistante sociale devra mener une "enquête sociale" pour vérifier et comprendre la situation du demandeur d'aide. Le dossier sera ensuite transmis au Comité spécial du service social, qui prendra une décision finale.

Légalement, un CPAS dispose de 30 jours pour donner une réponse à un demandeur d'aide. En cas de désaccord, le demandeur peut introduire un recours.

