"On a travaillé toute une vie pour sa maison": l'habitation de Liliane risque de s'effondrer après une rupture de canalisation à Lessines

Une maison de Lessines (province du Hainaut) s'est en partie effondrée à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau ou d'égout qui a créé un vide sous le bâtiment. D'autres habitations sont également impactées. Les occupants de plusieurs maisons ont été évacués. La circulation a été bloquée dans la rue Tramasure.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi matin, peu après 08h00, qu'une maison implantée au n°48 de la rue Tramasure risquait de s'effondrer. Une autopompe, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Les occupants de cette maison de rangée, un couple âgé d'une quarantaine d'année, ont été évacués. La commune a déclenché son plan d'urgence.

En milieu d'après-midi, une partie de la façade s'est effondrée à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau ou d'égout. Les dégâts se sont propagés jusqu'en-dessous de la route. Cinq maisons au total ont été évacuées. L'alimentation au gaz a été par mesure de précaution coupé pour 40 habitations. Liliane fait partie des habitants évacués. Elle raconte : "On a travaillé toute une vie pour sa maison et quand on voit qu'elle risque de s'écrouler, je vous assure que ça fait mal. Le problème est que j'ai des animaux à l'intérieur. Je m'inquiète un petit peu car je ne sais pas pour combien de temps."

On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé

Eric Stasik, capitaine des pompiers de la zone de secours Wallonie picarde, fait savoir: "Nous avons été appelés ce matin vers 8h10. On s'est rendu compte d'un effondrement très important au niveau du trottoir avec 80 centimètres à 1 mètre de dénivelé et une partie de la façade également partie. On s'est assuré de l'évacuation. On s'est rendu compte que la situation était finalement assez grave car sous la route il y a également du vide. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Il y a eu des travaux de la SWDE hier soir mais l'enquête devra déterminer qui est responsable. Toujours est-il que c'est un énorme problème pour nous car on n'a pas d'appuis du fait du vide sous la route", explique le capitaine Eric Stasik qui dirige l'intervention.









