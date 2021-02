Mouscron: un jardin réaménagé remplace la salle de classe

En 2020 un appel à projets avait été lancé pour les citoyens mouscronnois pour qu'ils améliorent la vie dans leur quartier. L'une des concrétisations est aujourd'hui visible au jardin des Barnabites, en plein centre-ville

Une partie du jardin a été aménagée pour l’école du dehors de l'Institut des frères Maristes de Mouscron. Il y 4 ans, l'Institut a lancé l'école du dehors pour les 2ème et 3ème maternelles et depuis le confinement de mars, l'Institut était à la recherche d'un nouvel endroit pour éveiller les plus petits à la nature.

Le jardin des Barnabites, à 20 minutes à pied de l'école, semblait être l’endroit idéal mais il fallait l'aménager. Un grand préau, qui existait déjà, permet aux enfants de s'abriter par mauvais temps. Des rondins en bois sont placés en cercle pour permettre aux enfants de s'assoir et de suivre le cours et surtout, un jardin y sera cultivé et ouvert aux habitants du quartier. L'école du dehors permet aux enfants, une fois par semaine, de se reconnecter avec la nature. Elle développe des expériences sensorielles, émotionnelles et sociales, éveille la curiosité des élèves à ce qui les entoure.

L'espace est aménagé en collaboration avec plusieurs services de la ville de Mouscron, l’école Saint-Henri et les citoyens à l’origine de ce projet.

Parmi les autres projets citoyens retenus en 2020 on trouve la création d'un potager urbain bio en centre-ville et la plantation d'une forêt urbaine à côté du musée de folklore.

Cette année, la ville de Mouscron relance l'appel à projets de transition écologique. Les citoyens ont jusqu'au 31 mars pour remettre leur projet à la Ville. Un jury choisira les projets les plus durables et pertinents. Un budget de 10.000 euros est prévu pour permettre la concrétisation de ces projets.