Birmanie: des patrouilles citoyennes pour contrer les arrestations de la junte

Ils bravent le couvre-feu, sillonnent les rues désertes et érigent des barricades pour empêcher les arrestations: des patrouilles citoyennes se mettent en place à Rangoun pour contrer les vagues d'interpellations menées par la junte.

"Bien sûr, nous avons peur car les militaires sont armés", murmure Myo Ko Ko, 39 ans. "Mais nous continuons à veiller. Personne ne doit être arrêté".

Depuis plusieurs nuits, il déambule près de l'énorme dôme doré de la célèbre pagode Shwedagon, dans le centre de la capitale économique, et barricade certaines rues de son quartier. Non loin de là, ses voisins frappent sur des casseroles et des poêles pour avertir de la présence d'intrus.

Le déploiement de véhicules blindés dimanche n'a pas freiné leurs ardeurs.

Peu importe, "on doit veiller à la sécurité de notre peuple", relève Myo Ko Ko, avant de s'installer à un check-point improvisé par sa patrouille.

"Nous vérifions toutes les voitures parce que nous avons entendu dire que la police se cachait dans des véhicules banalisés" pour aller interpeller les opposants.

Responsables politiques, militants, médecins, membres de la société civile: quelque 400 personnes ont été arrêtées depuis le putsch du 1er février qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi.

La junte dirigée par le général Min Aung Hlaing cible particulièrement ceux qui encouragent à la désobéissance civile, de nombreux fonctionnaires ayant rejoint la contestation en se mettant en grève.

- Chasses à l'homme -

Des chasses à l'homme sont aussi organisées pour pister d'éventuels suspects.

Des habitants craignent en effet que la libération massive la semaine dernière de plus de 23.000 prisonniers par l'armée ait été un prétexte pour déployer de dangereux fauteurs de troubles.

"Nous avons poursuivi un homme et nous l'avons attrapé, mais lorsque nous l'avons interrogé, nous n'avons rien obtenu de concret. Nous savons juste qu'il sortait de prison", relate Myo Ko Ko, expliquant l'avoir remis à la police.

Dans un autre quartier de la ville, les riverains étaient aussi sur leurs gardes, des images diffusées sur les réseaux sociaux montrant certains habitants armés de bâtons et de barres de fer.

"On a installé des sacs de sable pour bloquer la route pendant le couvre-feu" décrété de 20H00 à 04H00 du matin, raconte Ko Ko Naing, un commerçant de 45 ans.

La tension ne cesse de monter depuis le putsch.

Min Aung Hlaing a donné samedi des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre, qui peuvent mener des perquisitions sans mandat ou détenir des personnes pour une courte période sans autorisation d'un juge.

L'armée a aussi diffusé une liste de sept activistes renommés, particulièrement recherchés.

Des mandats d’arrêt ont été placardés, demandant à la population d’aider la police à retrouver ces "fugitifs". Toute personne osant leur apporter de l’aide ou les héberger fera l'objet de représailles, a averti la junte.

"On ne dort pas bien, il y a tellement de rumeurs", relève Tun Tun, un chauffeur de taxi qui défend, malgré les possibles violences, l'idée de patrouilles citoyennes.

"Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous mettre du bon côté" contre les militaires.

La peur est dans tous les esprits: les deux derniers soulèvements populaires de 1988 et de 2007 ont été réprimés dans le sang par l'armée.

