Une vague de froid historique frappe les Etats-Unis d'Est en Ouest

Une vague de froid devrait s'étendre aux Etats-Unis après avoir fait dix morts et privé des millions d'habitants d'électricité, y compris dans les Etats du Sud comme le Texas aux températures habituellement clémentes.

Le service météorologique national (NWS) a mis en garde contre une "zone sans précédent et étendue de conditions hivernales dangereuses" de la Côte Est à la Côte Ouest, avec plus de 150 millions d'Américains sous avis de météo hivernale.

Alors qu'une nouvelle tempête est attendue dans la région des Grands Lacs (nord-est), le gouverneur de New York Andrew Cuomo a ordonné lundi aux services d'urgence de se préparer, s'attendant à "de la neige, de la glace et des vents forts à travers l'Etat pour les deux jours à venir".

Pluies verglaçantes, chutes de neige, blizzard, un froid polaire s'abat depuis plusieurs jours sur les Etats-Unis.

Alors que dix décès ont été attribués au mauvais temps, les autorités ont exhorté les habitants à faire preuve de prudence dans leurs déplacements dans ces conditions périlleuses.

"Nous n'avons pas survécu à près d'un an de pandémie pour perdre des gens à cause d'une tempête de neige ou de verglas", a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andrew Beshear.

Un carambolage géant dû au verglas sur une autoroute près de Dallas a fait au moins six morts et des dizaines de blessés jeudi dernier.

Les autorités de Louisiane ont confirmé le décès d'un homme lundi à Lafayette, le premier lié au mauvais temps dans cet Etat du Sud.

Un homme est décédé dans un accident de voiture dû au verglas dans le Kentucky, selon CBS.

Un jeune garçon est décédé après être tombé dans un étang gelé dans le Tennessee, selon la police citée par des médias locaux.

Un homme âgé est décédé au Texas, portant à dix le nombre de morts liés à cette vague de froid.

Plus habitué aux records de chaleur qu'à la glace, le Texas est particulièrement affecté par cette vague de froid historique.

Un manteau de neige épais a ainsi enveloppé les rues, les arbres et les voitures de la capitale de l'Etat, Austin. Certains endroits ont même vu la température chuter jusqu'à -18 degrés Celsius ce weekend tandis qu'une grande ville comme Houston a atteint -9 degrés.

Les habitants des villes texanes se retrouvent calfeutrés chez eux, les enfants ne pouvant pas sortir faute d'habits assez chauds dans cet Etat où la température moyenne habituelle tourne autour des 20 degrés.

A cause des fortes chutes de neige, du gel et de mesures pour éviter une surcharge du réseau, près de 2,8 millions de foyers étaient sans électricité lundi à 19H30 GMT dans le "Lone Star State", selon le site Poweroutage.us.

Des conditions météorologiques extrêmes devraient s'étendre encore plus au sud, le NWS avertissant que "de violents orages, de fortes pluies et des températures chaudes sont attendus pour le sud de la Géorgie et de la Floride".

Le président Joe Biden a signé dimanche une déclaration d'urgence pour le Texas, fournissant une aide fédérale pour compléter les secours de l'État.

- Records de froid -

Outre le Texas, l'Alabama, l'Oklahoma, le Kansas et le Mississippi et l'Oregon, où 300.000 personnes sont privées d'électricité, ont émis des déclarations d'état d'urgence. Plus de 3.000 vols ont été annulés lundi à travers le pays selon le site FlightAware.

"Plus de 150 millions d'Américains vivent dans un endroit où des avis de grand froid, de pluie verglaçante ou des plans de vigilance tempête de neige ont été mis en place", a affirmé lundi le service météorologique national (NWS).

"Ce spectaculaire coup de froid qui a frappé les Etats-Unis continentaux est lié à la combinaison d'un anticyclone arctique charriant des températures glaciales et d'une dépression très active avec des vagues de précipitations", a précisé l'institution.

"Des centaines de records de froid ont été enregistrés et vont être dépassés pendant cette vague de froid polaire", a ajouté le NWS.

Dans le centre du pays, les températures ont ainsi déjà atteint des records pendant le week-end avec -45 degrés Celsius dans certaines contrées du Minnesota, un des Etats les plus froids des Etats-Unis.

Les températures risquent de descendre très en dessous des normales saisonnières dans le centre et les plaines du sud du pays encore jusqu'à mardi, ont prévenu les services météorologiques.