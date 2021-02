La zone euro aborde le débat de sa politique budgétaire post-covid-19

(Belga) De quelle manière, et surtout quand, l'Union européenne devra-t-elle à nouveau resserrer les cordons de sa politique budgétaire ? Ce débat sera mené dans les semaines à venir, est-il ressorti lundi d'une réunion de l'Eurogroupe, le cercle des ministres des Finances de la zone euro.

Les règles visant à limiter les déficits budgétaires (pas plus de 3% du PIB) et à réduire la dette ont été suspendues il y a près d'un an maintenant, en même temps qu'ont été fortement assouplies celles limitant les aides d'Etat, afin de permettre aux États membres et à l'UE d'investir massivement dans leurs économies frappées par la crise sanitaire. Cette année encore, la clause dérogatoire générale autorisant d'échapper momentanément aux carcan budgétaire européen reste de mise, mais certains pays reparlent déjà du Pacte de stabilité et de croissance. "La nécessité d'une politique monétaire et budgétaire coordonnée reste forte", a affirmé le président de l'Eurogroupe, Paschal Donohoe, à l'issue de la réunion. Les grands argentiers s'inquiètent notamment des problèmes qu'engendrerait une reprise asymétrique, qui laisserait certains États membres à la traîne ou en verrait l'un prendre une forte avance. "Nous avons tous intérêt à un retour fructueux et collectif à la croissance économique", a affirmé l'Irlandais. Mais pas de précipitation: la flexibilité restera en place autant que nécessaire. Difficile de penser que l'Union reviendra tout de go aux règles budgétaires d'avant la crise, même si c'est ce que réclament certains États membres comme les Pays-Bas ou la Finlande. La Belgique, par exemple, veut préserver de la flexibilité pour les investissements productifs et le financement des réformes structurelles. Le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni, présentera bientôt les paramètres permettant d'envisager une sortie progressive de la clause dérogatoire générale. Paschal Donohoe dit espérer un consensus d'ici l'été sur la politique budgétaire que les États membres devront mener, de sorte qu'ils sachent de quel bois se chauffer pour leurs budgets 2022.