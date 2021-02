Coronavirus - Plus de 10 compagnies aériennes s'associent à Unicef pour transporter les vaccins Covid-19

(Belga) Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a lancé mardi l'Initiative de fret aérien humanitaire, annonce-t-il dans un communiqué. Dans le cadre de celle-ci, plus de 10 compagnies aériennes ont signé des accords avec Unicef afin de soutenir le transport et la livraison de vaccins contre le Covid-19, de médicaments, d'appareils médicaux et autres fournitures essentiels pour faire face à la pandémie.

"La livraison de ces vaccins vitaux est une entreprise monumentale et complexe, compte tenu des volumes à transporter, des exigences de la chaîne du froid, du nombre de livraisons prévues et de la diversité des itinéraires", a déclaré la directrice de la division des approvisionnements du Fonds des Nations unies pour l'enfance, Etleva Kadilli. "Nous sommes reconnaissants à ces compagnies aériennes de s'associer à l'Initiative de fret aérien humanitaire d'Unicef pour soutenir le déploiement des vaccins Covid-19." L'Initiative réunit des compagnies aériennes assurant les liaisons vers plus de 100 pays, précise l'organisation. Elles soutiendront le dispositif onusien Covax, destiné à garantir une distribution équitable des moyens de lutte contre le Covid-19. "Sur la base du plan de distribution indicatif et du plan de répartition du premier semestre de la Facilité Covax, 145 pays recevront des doses pour vacciner environ 3% de leur population en moyenne, à partir du premier semestre 2021", ajoute-t-elle, "sous réserve que toutes les conditions soient remplies et que les plans de distribution définitifs soient respectés". Selon Unicef, l'Initiative de fret aérien humanitaire constituera également un mécanisme mondial de préparation logistique pour d'autres crises humanitaires et sanitaires à long terme. (Belga)