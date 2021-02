Violent incendie dans une exploitation à Vieux-Sart: plusieurs centaines d'animaux périssent, les riverains confinés

Un violent incendie est survenu lundi soir dans une exploitation agricole à Vieux-Sart (Corroy-le-Grand), dans l'entité de Chaumont-Gistoux, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Plusieurs centaines d'animaux sont morts et les habitants ont été invités à fermer portes et fenêtres jusque 18h ce mardi.

Les pompiers brabançons des postes de Nivelles et de Wavre ont été appelés à intervenir, lundi soir peu après 20h00, le long de la rue de Mèves. Le feu s'est déclaré, pour une raison encore inexpliquée, dans des bâtiments abritant notamment des bovins et ovins.

Marcel, 76 ans, est le propriétaire de cette ferme. Cette dernière était centenaire. Aujourd'hui, il constate, impuissant, les importants dégâts.

Une cinquantaine de vaches et quelque 200 moutons auraient péri lors du sinistre. Seuls 10 vaches et 25 moutons ont pu être sauvés. Des vétérinaires sont sur place pour soigner les bêtes blessées. Les propriétaires sont évidemment sous le choc puisque toute leur étable est partie en fumée.

C'est Alain, beau-fils d'Alain, qui a donné l'alerte lundi soir. "J'ai vu qu'il y avait des flammes de 4 à 5 mètres. Le temps de me retourner et de prévenir ma femme, soit 5 secondes, les flammes étaient monté de 15 à 20 mètres", témoigne Alain.

Pour les propriétaires des lieux, aucun doute, cet incendie est d'origine criminelle. La police judiciaire est sur place.

Les riverains doivent garder portes et fenêtres closes

Des fumées toxiques étant susceptibles de se dégager, le plan communal d'urgence a été déclenché, a également indiqué Philippe Descamps. Il reste activé ce mardi matin. "Rien de très dangereux mais on doit prendre des mesures de précaution. C’est pour cela qu’aujourd’hui jusque 12h, on demande aux habitants de rester confinés chez eux. Ils peuvent bien sûr aller travailler mais en tout cas pas promener le chien ou laisser les enfants jouer dehors. Tout simplement parce qu’il y a des vents orientés vers le nord et donc les fumées pourraient être piquantes. On préfère dès lors que les gens restent chez eux. Et puis comme il y avait des fibres de ciment il faut attendre aussi que tout ça repose', a-t-il expliqué.

Il est demandé à tous les habitants de ne pas sortir avant 18h.

"Les fumées pouvant être nocives, nous demandons aux riverains de fermer portes et fenêtres", ont ensuite confirmé les autorités locales sur les réseaux sociaux, précisant qu'aucun blessé n'était à déplorer.

