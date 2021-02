Le centre de vaccination au Palais 1 du Heysel ouvre ses portes: à quoi ressemble-t-il?

Le centre de vaccination au Palais 1 du Heysel ouvre ses portes ce mardi 16 février. Son ouverture était prévue début février mais elle a dû être reportée à cause du manque de vaccins. Cette installation devrait permettre d'accueillir et vacciner 5.000 personnes par jour contre le Covid-19.

"Le centre sera ouvert six jours sur sept, une dizaine d'heures par jour. Explique notre envoyé sur place, Serge Vermeiren. On pourra ouvrir le septième jour de la semaine et même s'orienter vers une nocturne le jeudi soir tout en respectant les horaires du couvre feu qui est de 22h pour Bruxelles."

Le centre a été un réel défi logistique et humain car il a été mis sur pied en quelques semaines seulement. À l'entrée, on aperçoit une immense enseigne indiquant "Centre de vaccination".

4.800 doses disponibles

Le centre comprend 20 cabines adjacentes, où toutes les quatre minutes autant de personnes pourront être vaccinées simultanément dès l'ouverture du centre. Après l'injection, les patients devront ensuite attendre un quart d'heure sous surveillance médicale dans des pièces séparées pour s'assurer qu'aucune réaction allergique ou complication ne se produise. Le centre de vaccination du Heysel est l'un des plus grands du pays et permettra de vacciner jusqu'à 100.000 personnes par mois.

"L'enjeu principal c'est ce qui se passe derrière nous explique Serge Van Praet, le pharmacien en chef à l'hôpital Saint-Pierre. c'est à dire l'adhésion de la population à la vaccination qui est évidemment bien encouragée."

Actuellement, seules 4.800 doses sont disponibles. Elles seront administrées en priorité au personnel soignant. Dès le mois de mars, ce sera au tour des personnes de plus de 65 ans.

200 à 300.000 vaccins par mois à Bruxelles

Au total, une dizaine de centres de vaccination ouvriront à Bruxelles, permettant ainsi d'administrer 200.000 à 300.000 vaccins par mois. La Région de Bruxelles-Capitale avait initialement prévu d'ouvrir quatre centres le 1er février, dont celui du Heysel.

Un centre de vaccination a également ouvert ses portes à Pachéco, juste à côté de la clinique Saint-Jean au centre-ville de Bruxelles. Il constitue ainsi un grand hub de vaccination et de distribution. Ce centre qui dispose d'un grand espace pour stocker et préparer les vaccins, approvisionnera les autres hôpitaux et centres de vaccination bruxellois.

Une équipe médicale est sur place

Leur mission est d'intervenir en cas de malaise d'une personne vaccinée. Thomas Persoons, chef infirmer au SIAMU, s'attend à surtout traiter des malaises "suite à l'émotion, au fait qu'on reçoit une piqûre. On s'attend surtout à ça. Des énormes réactions allergiques, ça peut être ça aussi et on est prêt à y répondre."