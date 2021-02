Carburants: comment les vaccins contre le Covid font-ils augmenter les prix à la pompe?

Cela ne vous a probablement pas échappé depuis quelques semaines, le prix des carburants est reparti à la hausse. Il a augmenté de 3,67% en 1 mois et de 1,63% en 1 semaine.

Dès le 5 mars 2020, les prix s'étaient écroulés pour atteindre des prix planchers jamais vus. Ils sont depuis progressivement remontés pour revenir au niveau d'avant Covid. L'évolution dans ce sens est liée à une spéculation sur une reprise économique liée à la présence des vaccins pour lutter contre le Covid. Le prix du litre de diesel a par exemple augmenté de 3,67 % en 1 mois.

"Depuis le mois de janvier, moment où on a indiqué que les vaccins arrivaient et que donc on pouvait espérer une reprise économique. Cela veut dire qu'il y a une spéculation sur les marchés pétroliers qui font augmenter le principe de l'offre et de la demande et donc la conséquence à la pompe est une augmentation depuis le mois de janvier. La demande était vraiment à 0 durant les mois d'avril et mai, ici on escompte sur une reprise de l'économie au moment où on va pouvoir relâcher et rouvrir des commerces", commente Olivier Neirynck, porte-parole de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants.

Toutefois, l'augmentation devrait se tasser dans les prochaines semaines. "La reprise économique va être progressive donc le consommateur ne doit pas paniquer", estime Olivier Neirynck.

