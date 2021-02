Coronavirus: allons-nous vers un assouplissement des règles? Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne répond

Le ministre fédéral de la Justice Vincent Van Quickenborne était l'invité de Fabrice Grosfilley ce mardi à 7h50 sur Bel RTL. Il est revenu sur la situation sanitaire et la volonté de plus en plus pressante de certains Belges pour reprendre des activités toujours en suspens actuellement. Le ministre s'attend à une surenchère sur ce point avec le retour des beaux jours : "Il y aura des promesses d'hommes et de femmes politiques qui vont dire 'il faut ouvrir'".

Les premiers éventuels assouplissements pourront avoir lieu à l'extérieur, explique-t-il. Vincent Van Quickenborne entend surtout tempérer les esprits en rappelant "qu'il faut éviter de faux espoirs, il faut surtout que les chiffres continuent à baisser. Aujourd'hui nous ne sommes pas encore en mesure de faire des promesses là-dessus".

"On tient le coup. Il y a encore 1.600 Belges dans les hôpitaux à cause du Covid", a-t-il également précisé.

