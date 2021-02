Gand rejoint le projet "Safer cities", qui lutte contre le harcèlement sexuel de rue

(Belga) La Ville de Gand rejoint le projet de l'ONG Plan international Belgique "Safer cities", annonce-t-elle mardi. Il s'agit d'un site web qui permet d'indiquer les lieux où l'on a été victime ou témoin d'harcèlement sexuel de rue. Le but est de permettre aux autorités communales de se faire une idée claire de la problématique. Anvers, Bruxelles et Charleroi participent déjà au programme.

Jusqu'à la fin du mois d'août, les Gantois, et principalement les jeunes, sont invités à indiquer les lieux où ils ont été victimes ou témoins d'harcèlement sexuel. Cette cartographie doit permettre à la Ville d'agir de manière plus ciblée par la suite. Après le mois d'août, 15 jeunes gantois du programme jeunesse "Champions of Change" travailleront avec ces informations. Ils deviendront les ambassadeurs et ambassadrices de la lutte contre le harcèlement sexuel. Avec le soutien de la Ville, ils mèneront une campagne à destination de leurs pairs et du grand public. Un plan d'action, avec des recommandations politiques concrètes, sera également élaboré. (Belga)