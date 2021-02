Villers-la-Ville place des panneaux pour inciter ses habitants à acheter auprès des commerçants de la commune

Villers-la-Ville soutient ses commerçants et indépendants. 12 grands panneaux ont été placés dans les 5 villages de la commune pour inciter les habitants à consommer local. "C’est rappeler les richesses de notre tissus local ; rappeler que à Villers-la-Ville, on a tout sous la main, qu’il ne faut pas toujours aller 20 km plus loin", explique Julie Charles, le l’échevine du Commerce de Villers.

C'est l'un des axes lancés par le collège communal pour son plan de relance économique. D'autres actions sont prévues comme la distribution de masques chirurgicaux et de gel hydroalcoolique, et la pose de rack de vélos devant les commerces pour encourager les déplacements à côté de chez soi.

De plus, des panneaux électroniques seront installés le mois prochain : "Tout prochainement on aura 3 écrans numériques qui vont être installés dans la commune dans les espaces publics, où les commerçants, indépendants et professions libérales pourront afficher leur publicité gratuitement", détaille l’échevine.

