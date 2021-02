Un quart des plus de 84 ans ont reçu au moins une dose du vaccin contre le coronavirus

(Belga) Environ un quart des plus de 84 ans ont reçu au moins une première dose d'un vaccin contre le coronavirus, ressort-il des données publiées mardi par l'Institut de santé publique Sciensano. Au total, 4% de la population belge adulte a reçu une première injection.

Depuis le lancement officiel de la campagne de vaccination le 5 janvier, 370.019 personnes ont ainsi reçu une dose de vaccin et 203.755 ont obtenu les deux doses (2,21% de la population adulte). En Belgique, sont actuellement administrés les vaccins de Pfizer/BioNtech (21 jours entre les deux doses), Moderna (28 jours) et AstraZeneca (12 semaines). La stratégie de vaccination a débuté par la protection, en janvier, des résidents et du personnel des maisons de repos et de soins. Il est donc logique que les plus de 85 ans disposent de la plus large couverture vaccinale pour le moment. Dans cette catégorie d'âge, 83.200 personnes ont reçu une première injection du vaccin, soit environ 25% des plus de 84 ans que compte le pays. Parmi les 75-84 ans, ce pourcentage tombe à 6,2% et seulement 2% des 65-74 ans ont reçu au moins une première injection. Quant aux 18-34 ans, ils sont 59.800 (3%) à avoir reçu une dose. Outre l'âge, la profession entre en effet en ligne de compte pour l'attribution prioritaire des vaccins. Après le personnel médical des hôpitaux en janvier, c'est au tour en février des soignants de première ligne (médecins, pharmaciens, ...), ainsi que du personnel des institutions collectives de soins (aux personnes handicapées, notamment) et du reste du personnel hospitalier. La couverture vaccinale actuelle est similaire en Flandre (4,15% de la population adulte) et en Wallonie (4,21%), tandis qu'elle est de 2,44% dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les 95 centres de vaccination du pays recevront le personnel soignant de première ligne dès ce jeudi 18 février, pour 10.000 injections (principalement du vaccin AstraZeneca) d'ici la fin de la semaine. Dans les hôpitaux et les maisons de repos, une première injection du vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna sera administrée à 63.000 personnes cette semaine. En outre, de nombreux résidents comme le personnel des maisons de repos et de soins devraient recevoir leur seconde dose également cette semaine. (Belga)