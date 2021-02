Coronavirus: l'Europe commande 350 millions de doses supplémentaires à Pfizer-BioNTech et Moderna

La firme pharmaceutique allemande BioNTech a annoncé mercredi avoir finalisé avec Pfizer et la Commission européenne la commande européenne de 200 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le coronavirus Comirnaty. Il s'agit de la formalisation de l'accord déjà annoncé début janvier par la Commission, a confirmé une porte-parole de l'exécutif européen dans la matinée.

La commande supplémentaire porte sur 200 millions de doses, avec option pour 100 millions de plus. Elle s'ajoute au contrat d'achat anticipé initial, que l'UE avait conclu avec le duo BioNTech-Pfizer l'an dernier, qui portait également sur 200 millions de doses avec 100 millions de plus en option. L'option de ce contrat initial a été levée, ce qui fait que l'UE attend en tout 500 millions de doses du vaccin développé et produit par les firmes allemande et américaine. Les 200 millions de doses de la deuxième commande devraient normalement être livrées aux Vingt-sept avant la fin de cette année, dont 75 millions au second trimestre.

Un nouveau contrat européen avec Moderna

La Commission européenne a également approuvé un nouveau contrat de commande de vaccins contre le coronavirus avec l'Américaine Moderna, a-t-elle annoncé mercredi. Ce nouveau contrat porte sur un total initial de 150 millions de doses (il faut deux doses pour vacciner une personne), à livrer cette année encore, avec une option pour acheter 150 millions de doses de plus pour livraison en 2022.

Précédemment, la Commission avait déjà signé un contrat d'achat anticipé avec Moderna, au bénéfice de tous les Etats UE, pour un total de 160 millions de doses. Le vaccin développé par Moderna a été le deuxième à avoir été autorisé pour une mise sur le marché dans l'UE. Il a reçu le feu vert conditionnel début janvier, et les livraisons aux 27 Etats membres ont débuté quelques jours plus tard.

