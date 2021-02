Un policer bruxellois cartonne sur TikTok

Zekiel007. Derrière ce pseudonyme : Dimitri. Un policier de la zone Bruxelles Capitale Ixelles. Après la mort de Georges Floyd et les violences policières aux Etats-Unis, ce jeune homme s'est lancé sur le réseau social Tik Tok, soucieux de donner une autre image de la police. Il a désormais plus de 75.000 followers. Certaines de ses vidéos ont été vues plus d’un million de fois, jusqu’en Thaïlande ou en Indonésie. Le succès est fulgurant. Dimitri est soutenu par sa hiérarchie. Dans 15 jours, il quittera la police locale pour intégrer la police fédérale.