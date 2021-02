Nouvelle caserne pour la zone de secours Wallonie Picardie, idéalement située pour être "le plus rapidement possible sur des interventions"

La nouvelle caserne de la zone de secours Wallonie Picarde sort de terre. Elle sera opérationnelle en septembre. Idéalement situés à Rebaix, les pompiers pourront intervenir dans un large rayon. Montant de la facture : 6 millions d'euros. Deux autres casernes seront construites dans les prochains mois à Blaton et Evregnies.

"On se trouve juste entre les villes d'Ath et Lessines à proximité des grands axes routiers, d'un rond-point qui nous permet de partir dans toutes les directions et d'être le plus rapidement possible sur les lieux des interventions", explique Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours Wallonie Picarde.