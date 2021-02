La princesse Delphine a participé à un hommage aux défunts de la famille royale

La princesse Delphine et son mari ont participé mercredi à un hommage aux membres défunts de la famille royale dans la crypte royale de l'église Notre-Dame de Laeken, a indiqué le Palais. Après la rencontre avec Albert et Paola au Château du Belvédère et celle avec le roi Philippe au Château de Laeken, il s'agit de la troisième rencontre privée rendue publique depuis la reconnaissance officielle de Delphine Boël comme princesse de Belgique.

Le 17 février 1935, une messe fut célébrée en commémoration du décès du roi Albert Ier, mort accidentellement à Marche-les-Dames un an plus tôt. Après le décès de la Reine Astrid, le 29 août 1935, il fut décidé de commémorer le 17 février tous les membres défunts de la famille royale. Depuis lors, une messe est célébrée chaque année à cette date en l'église de Laeken. Cette année, cette messe n'a pas pu être célébrée en raison des mesures de distanciation sociale afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Philippe et Mathilde, Albert et Paola ou encore Delphine et son mari Jim O'Hare se sont succédé par bulle sociale dans la crypte pour se recueillir.

C'est la première fois que Delphine est présente à l'événement. C'est aussi la première fois que l'hommage aux défunts a lieu depuis qu'elle a été reconnue officiellement en tant que princesse de Belgique. "La princesse Delphine a été invitée comme ses frères et soeurs et a répondu positivement", a précisé le directeur de la communication du Palais, Francis Sobry. Depuis le 1er octobre dernier, date à laquelle la cour d'appel de Bruxelles a prononcé son arrêt, Delphine Boël est considérée comme la fille légitime du roi Albert II et porte donc le titre de princesse de Belgique. Cela a mis fin à une saga judiciaire qui a démarré en 2013.