La famille Claus perd sa ferme dans un incendie criminel à Vieux Sart: les riverains organisent une collecte de fonds

Un élan de solidarité prend de l'ampleur à Vieux Sart (Corroy-le-Grand, dans le Brabant wallon) où une ferme familiale a été victime d'un incendie dans la nuit de lundi à mardi. 600 m² de hangars sont partis en fumée et des centaines de bêtes sont mortes dans cet incendie criminel. Une cagnotte en ligne a été mise en place pour venir en aide à la famille.

La famille Claus a tout perdu. Une cinquantaine de vaches, 200 moutons, du matériel agricole,… tout est parti en fumée dans un incendie criminel survenu dans la nuit de lundi à mardi. Un deuil de plus de 100 ans d’activité. En effet, il s’agit du travail de plusieurs générations. "C’est une famille assez connue dans le coin, raconte Maxime Deroy, un riverain. Ils aident beaucoup les gens. Ils ont toujours été présents pour tout le monde, alors la seule façon qu’on avait de les aider, c’était de faire un don".

Don de soi d’abord puisque beaucoup d’habitants de la commune, très attachés à son caractère rural ont voulu apporter leur aide. L’assurance ne couvrira pas les frais tout de suite et pourtant il faut continuer à travailler. Les riverains ont donc ouvert depuis hier une cagnotte pour récolter des fonds. "Ils m’ont parlé du fait qu’ils n’avaient même plus une fourche pour pouvoir nourrir les animaux restants, ce qui témoigne vraiment de l’ampleur des dégâts, explique Amandine Khader, une riveraine. Cette cagnotte permettra de venir en aide le plus rapidement possible, même si elle ne couvrira pas l’entièreté des dégâts".

Les riverains sensibilisent les éventuels donateurs via les réseaux sociaux mais aussi par la distribution de tracts déposés dans chacune des boites aux lettres. "Je ne peux pas leur offrir des dizaines de milliers d'euros, mais je peux leur offrir de mon temps pour récolter de manière commune", dit une autre riveraine.

La cagnotte a pour l'instant récolté quelques milliers d'euros, bien peu finalement face à l’ampleur des dégâts. Si l’argent reste privilégié, toute aide est la bienvenue. Les dons se font en ligne via la plateforme leetchi.