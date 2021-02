Allemagne : une lettre piégée fait trois blessés chez Lidl

L'explosion d'une lettre piégée a blessé mercredi trois personnes travaillant dans un centre administratif du géant de la distribution allemand Lidl, ont indiqué la police et l'entreprise.

Deux personnes ont été "légèrement blessées" et la troisième "assez sérieusement" lors de la déflagration qui s'est déroulée dans l'après-midi sur le site de Neckarsulm, près de Stuttgart, dans le sud-ouest de l'Allemagne, a indiqué la police dans un communiqué. Des secouristes et un hélicoptère ont été déployés sur le site, tandis que la police a dû évacuer une centaine de salariés du spécialiste du discount.



"En l'état actuel de l'enquête c'est une lettre envoyée par la poste qui a explosé dans le bâtiment", a souligné la police, sans fournir d'autres détails. "Nous sommes choqués par ce qui s'est passé et souhaitons à nos salariés un prompt rétablissement", a indiqué dans la soirée l'entreprise à l'agence de presse allemande dpa.