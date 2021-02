Coronavirus: vers un déconfinement pour le mois d'avril? (vidéo)

La vaccination, c'est l'une des clés pour déconfiner. Quand pourra-t-on l'envisager chez nous? Certains indicateurs sont dans le vert, et plusieurs experts espèrent un assouplissement pour le mois d'avril.

La troisième vague peut être évitée si on ne déconfine pas tout de suite et que l'on poursuit nos efforts encore quelques semaines. C'est ce qu'affirme le virologue et porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Steven Van Gucht. "En avril, le contexte sera probablement beaucoup plus favorable alors que février et mars selon nos estimations, resteront difficiles, a-t-il expliqué. (…) Le temps va aussi nous aider: quand il fait chaud les gens vivent en extérieur".

Les semaines qui nous séparent du mois d'avril devraient suffire à laisser le temps aux indicateurs, déjà au vert en ce moment, de poursuivre leur évolution dans le bon sens. D'après les derniers chiffres, le nombre d'admissions à l'hôpital s'élève en moyenne à 118 par jour. Le seuil à atteindre pour envisager un déconfinement est de 75 hospitalisation/jour. "C'est un seuil très important qui est bien calculé, explique Steven Van Gucht. Février, ce sera difficile d'atteindre ce seuil. Peut-être que ce sera possible en mars, mais il faut ensuite attendre trois semaines pour rester en-dessous de ce seuil. Donc je pense qu'avril est raisonnable".

Le nombre d'infections par jour devrait idéalement s'élever à 800 maximum. A ce jour, près de 1.785 personnes sont infectées quotidiennement. Le taux de reproduction lui, est (0,96) passé sous la barre de 1, ce qui indique que l'épidémie est en diminution.

Autre élément-clé pour entrevoir un déconfinement: la vaccination des personnes vulnérables. Elle devrait avoir progressé d'ici avril, et devrait être clôturée dans les maisons de repos. "En fonction de l'évaluation de la pandémie dans toute la population belge, il est possible qu'il y ait des assouplissement à partir de mars", estime Sven Heyndrickx, porte-parole d'Iriscare, organisme bruxellois en charge des maisons de repos.

En Wallonie, plus de 75 % des résidents de maisons de repos ont reçu les deux doses du vaccin. La proportion de vaccinés s'élève à 40% pour le personnel. Au total, un peu plus de 2,21% des adultes belges sont totalement vaccinés à ce jour. Par ailleurs, le Covid-19 est chaque jour un peu plus maîtrisé par le corps médical et scientifique. Les connaissances du variant britannique s'améliorent également.