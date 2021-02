Maisons de repos: lueur d'espoir pour les résidents, les mesures sanitaires pourraient être allégées

Pouvoir de nouveau se faire la bise ou serrer un proche dans ses bras, les résidents des maisons de repos l'attendent depuis longtemps. Les mesures sanitaires pourraient enfin être allégées dans certains établissements.

Nous vous faisions part ce mercredi du témoignage d'Alison. La jeune femme n'a pas pu rendre visite à Huguette, sa grand-mère de 90 ans, depuis plus d'un an. Alors que plus de 75 % des résidents ont reçu le vaccin, les familles attendent avec impatience de pouvoir de nouveau rendre visite à leurs aïeux. Les experts du GEMS, groupe chargé de conseiller le gouvernement sur la gestion de la crise, a remis un avis sur cette question ce mardi.

Le groupe de travail "soins" a donné son feu vert pour quelques assouplissements dans les centres d'hébergement et de soins. Cela concerne les établissements où 90 % des résidents et 70 % du personnel ont reçu les 2 doses de vaccin contre le coronavirus.

Chaque résident retrouverait le droit d'avoir 2 personnes contacts. Ces dernières pouvant changer toutes les deux semaines. Les pensionnaires seront également plus libres dans leurs déplacements. Les possibilités de quitter le home par groupe de 4 et manger ensemble à la cantine pourraient également être rétablies. Enfin, les aidants informels pourraient de nouveau accéder aux maisons de repos.

Ces différents assouplissements doivent encore être validés. Un processus en bonne voie puisque la volonté politique actuelle est plutôt d'assouplir petit à petit les restrictions actuellement imposées.

