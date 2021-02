Le rover Perseverance doit atteindre Mars à 21h55

Environ sept mois après avoir décollé, le dernier véhicule de la Nasa, Perseverance, devra survivre à "sept minutes de terreur", comme est surnommée la manoeuvre ultra-périlleuse précédant son atterrissage ce jeudi soir sur Mars, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans l'étude scientifique de la planète rouge.

Le rover Mars Perseverance de la NASA, le laboratoire d'astrobiologie robotique le plus avancé ayant jamais volé vers un autre monde, approche de la fin de son voyage de 7 mois et 470 millions de kilomètres.

Perseverance se dirige vers un atterrissage prévu ce jeudi à 21h55, heure belge. Le lieu? Un vaste bassin appelé Jezero Crater, site d'un lit de lac martien disparu depuis longtemps. Une plaine plate à côté d'imposantes falaises au bord d'un ancien delta du fleuve.



De 19.000 km/h à 3 km/h en 7 minutes

A environ 130km d'altitude, le vaisseau doit entrer dans l'atmosphère martienne à une vitesse de près de 20.000km/h, provoquant des frictions faisant monter la température jusqu'à 1.300°C. ""Le plus difficile est d'entrer dans l'atmosphère de Mars. L'atmosphère de Mars est très mince. C'est environ 1% de l'atmosphère terrestre. Donc c'est juste assez pour avoir vraiment chaud en entrant, mais pas assez pour nous ralentir. Nous atteindrons le sommet de l'atmosphère à 19.300 km/h et ensuite cela prendra 7 minutes de descente", a détaillé le Dr Lori Glaze, directrice de la Division des sciences planétaires de la NASA.

Le bouclier thermique du rover le protège de la chaleur infernale. L'atmosphère ne suffira pas à ralentir suffisamment le vaisseau, dont la vitesse atteindra encore 1.500 km/h. A environ 11km d'altitude, un immense parachute supersonique de 21 mètres de diamètre, situé dans le bouclier arrière, sera déployé. Celui-ci ralentira le vaisseau jusqu'à environ 300 km/h. Vingt secondes plus tard, le bouclier thermique sera largué: le rover se retrouvera pour la première fois exposé à l'atmosphère martienne. A environ 2km d'altitude, le bouclier arrière et son parachute seront largués.

Après avoir effectué une manoeuvre pour s'éloigner du parachute, le rover finira par descendre à la verticale, pile au-dessus de son site d'atterrissage. A environ 20m du sol, il atteindra la vitesse de 2,7km/h, soit plus lente que celle à laquelle un homme marche. Le rover descendra alors le long de câbles grâce à un système de poulies, durant une dernière quinzaine de secondes (étape appelée "skycrane"). Le véhicule déploiera ses roues à ce moment.

Toutes ces étapes sont bien entendu automatiques, puisqu'il est impossible de piloter un engin en temps réel à une telle distance de la Terre.

Nous serons tous très anxieux

Les responsables de mission du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, près de Los Angeles, ont déclaré qu'ils espéraient que le rover à six roues de la taille d'un SUV arriverait en toute sécurité. Les ingénieurs espèrent confirmer l'atterrissage et éventuellement recevoir une première image de surface peu de temps après l'atterrissage à partir de signaux relayés vers la Terre par l'un des nombreux orbiteurs de Mars. "Je pense que nous serons tous très anxieux pendant que nous regardons", a déclaré le Dr Lori Glaze. "Nous pouvons espérer avoir une indication de la vitesse à laquelle l'atterrisseur descend, mais ça va être très éprouvant pour les nerfs."

Là pour trouver des traces d'organismes vivants



L'objectif principal de la mission de 2,7 milliards de dollars sur deux ans est de rechercher des signes d'organismes microbiens qui auraient pu fleurir sur Mars il y a environ 3 milliards d'années, lorsque la planète était plus chaude, plus humide et probablement plus hospitalière. "L'objectif principal de la mission est vraiment de se concentrer sur la question de savoir si la vie a pris racine sur Mars dans le passé. C'est vraiment l'objectif majeur. Nous allons spécifiquement sur un site où nous pensons que si de la vie a existé, c'est là qu'elle serait préservée", a encore détaillé le Dr Lori Glaze.



Plus grand et plus sophistiqué que n'importe lequel des quatre véhicules scientifiques mobiles que la NASA a atterri sur Mars avant lui, Perseverance est conçu pour extraire des échantillons de roches pour les analyser sur Terre : les premiers spécimens de ce type jamais collectés par l'humanité sur une autre planète. Deux futures missions sont prévues pour récupérer les échantillons et les renvoyer à la NASA au cours de la prochaine décennie.

Une expérience qui pourrait être capitale pour la survie de l'humain sur Mars

De plus, cette mission "ouvre vraiment la voie à de futures explorations humaines. Nous avons plusieurs expériences différentes qui aident à démontrer nos capacités. D'une part, nous menons une expérience spéciale appelée MOXIE, qui est l'expérience d'utilisation in situ de l'oxygène issue des ressources de Mars, ce qui est un grand pas. Nous allons transformer le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'atmosphère en oxygène respirable. Et c'est une expérience vraiment importante si nous voulons envoyer des humains sur Mars. Ce serait formidable de pouvoir profiter de l'oxygène contenu dans le dioxyde de carbone plutôt que de le transporter avec nous", a enfin expliqué le Dr Glaze.