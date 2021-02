Séisme de magnitude 5,4 dans le sud-ouest de l'Iran: des dizaines de blessés

(Belga) Un séisme de magnitude 5,4 a frappé le sud-ouest de l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi, selon l'Institut de géophysique américain (USGS), faisant des dizaines de blessés et d'importants dégâts matériels, rapporte l'agence officielle Irna.

Le tremblement de terre s'est produit à 22H05 (18H35 GMT) à une profondeur de 10 km près de la ville de Sisakht, dans une région montagneuse, a précisé l'USGS. Le séisme a fait "32 blessés dont deux graves" et "causé beaucoup de dégâts aux bâtiments, aux infrastructures et aux maisons d'habitation", a indiqué l'agence Irna. Selon un bilan préliminaire, "78 villages ont été gravement endommagés et certaines maisons ont été complètement détruites. L'ampleur du séisme était telle que la plupart des gens ne sont pas rentrés chez eux" pendant la nuit, par peur d'éventuelles répliques, ajoute Irna. L'agence sismologique iranienne a mesuré pour sa part une magnitude de 5,6. (Belga)