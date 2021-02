Waterloo: un centre funéraire pour animaux de compagnie a ouvert ses portes

Un centre funéraire de proximité pour animaux de compagnie s'est ouvert le 15 octobre à Waterloo, une première en Brabant Wallon. La société dispose d'un crématorium à Soignies. S'installer aux portes de Bruxelles répond à une demande. "Ce n'est pas qu'un animal, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille et qui disparaît", estime la responsable du centre funéraire Muriel Paulissen.

Le centre propose la prise en charge complète des animaux de compagnie (du hamster au cheval en passant pas les chiens et chats). Une salle de recueillement est accessible aux familles pour un dernier moment auprès de leur compagnon. Ensuite l'animal est transféré à Soignies pour y être incinéré. Les cendres sont alors placées dans une urne que la famille peut emporter chez elle. D'autres objets de souvenir sont proposés : "On a des bijoux, des bracelets. Une créatrice fait des bijoux commémoratifs où on peut mettre des poils ou des cendres dans un cabochon".

Le centre de proximité est installé dans une ancienne agence bancaire. La salle des coffres sera transformée en columbarium. Chaque coffre pourra recevoir une urne.

